Completato il nuovo governo dei Frati Minori di Sicilia: tra i definitori due messinesi

di Fra Giuseppe Maggiore – Sono trascorsi pochi giorni dall’elezione del nuovo Ministro provinciale, Fra Antonino Catalfamo, i frati della Provincia Religiosa del Santissimo Nome di Gesù della Sicilia hanno completato con l’ultima votazione il “governo della Provincia” con l’elezione del Vicario Provinciale e del definitorio.

Ad essere eletto Vicario è stato Frate Salvatore Ferro, di Canicattì, fratello del compianto Fra Angelo Maria Ferro, scomparso pochi mesi fa a causa di una feroce malattia. Fra Salvatore, di anni 54, ha ricoperto diversi incarichi all’interno della Provincia francescana siciliana: per molti anni è stato nell’ambito della formazione iniziale come vice maestro, Segretario per la Formazione, guardiano e Moderatore per la Formazione Permanente. Molto apprezzato nell’Ordine dei Frati Minori ha ricoperto il ruolo di Visitatore Generale per ben due volte e in conferenze diverse. Ha anche ricoperto il ruolo di Moderatore per la Formazione Permanente per la COMPI e chiamato ad essere presente al Capitolo Generale come verbalista.

I definitori eletti sono:

Fra Marcello Buscemi di Adrano (Ct) di anni 75. Professore Ordinario allo Studium Biblicum Franciscanum – Facoltà di Scienze Bibliche e Archelogia di Gerusalemme per ben quarant’anni. Attualmente è inserito nella fraternità Santa Maria degli Angeli di Messina

Fra Alfio Benedetto Lanfranco di San Fratello (Me) di anni 43. Ha ricoperto diversi incarichi nonostante la sua giovane età. Già definitore dal2013 al 2016. È stato diverse volte guardiano, Segretario del XXIII Capitolo Provinciale, Responsabile Under Five, Moderatore per la Formazione Permanente. Si è anche occupato della Pastorale giovanile.

Fra Domenico Benedetto Mandanici di Terme Vigliatore (Me) di anni 46. Anche lui ha già ricoperto il ruolo di definitore provinciale in due diverse legislazioni. Attualmente Maestro dei postulanti nel Convento di Chiaramonte Gulfi.

Fra Antonio Iacona di Ravanusa (Ag) di anni 35. Ha completato gli studi a Gerusalemme. Ha ricoperto i ruoli di Delegato Provinciale per l’Ecumenismo e il Dialogo, Commissario di Terra Santa e Segretario Provinciale.

Con questi quattro fratelli si completa il quadro del governo dei Frati Minori di Sicilia. Dalle scelte fatte ciò che traspare è la voglia di rinnovamento

Si è scelto l’equilibrio eleggendo uomini di cultura, di maturità umana e soprattutto frati che hanno il senso della preghiera e della fraternità con uno sguardo attento ai problemi sociali. Dal carisma di Fra Antonino Catalfamo all’esperienza istituzionale di Fra Salvatore Ferro, dall’entusiasmo di Fra Alfio e fra Antonio alla pacatezza di Fra Domenico, passando dall’esperienza di vita e la saggezza di Fra Marcello Buscemi.

Con la squadra appena scelta si accendono le speranze di tanti frati in maniera particolare dei giovani che guardano ad un rilancio e una valorizzazione della vita francescana. Tante le sfide che il nuovo Ministro Provinciale Fra Antonino, e il definitorio devono affrontare in un mondo che cambia velocemente, senza dimenticare di volgere lo sguardo agli ultimi e gli emarginati.

Auguriamo loro buon lavoro e buon servizio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it