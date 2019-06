Diritti Umani: il tribunale di Messina riconosce lo status di rifugiato ad un militante dell’UFDG

Lo scorso 29 maggio il Tribunale di Messina ha riconosciuto lo status di rifugiato a un giovane della Guinea Conakry militante dell’UFDG, unione delle forze democratiche della Guinea, assistito dall’avvocato Carmelo Picciotto.

I giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, Presidente la dottoressa Caterina Mangano, giudice Corrado Bonanzinga e Giudice relatore la dottoressa Anita Siliotti, hanno accolto il ricorso al diniego della Commissione Territoriale.

Il giovane ha ripercorso la storia della sua militanza nel partito come conseguenza della ribellione a seguito del colpo di stato del capitano Dadis e della manifestazione del 28 settembre 2009 che finì nel sangue con i militari che uccisero più di 150 persone tra chi era contrario al potere di Dadis, poi ucciso dalla sua stessa guardia del corpo, il Generale Konate che ha organizzato le elezioni.

La Guinea è ritornata ad elezioni multipartitiche dopo il periodo di giunta 2008-2010 e ha tenuto le elezioni presidenziali del 2010: le elezioni legislative sono state ritardate per più di 2 anni fino al 2013 a causa di un conflitto per le procedure che non venne definitivamente risolto. L’ UFDG che è arrivata seconda in entrambe le ultime elezioni presidenziali e legislative è in parte convinta di essere stata truffata in entrambe le elezioni. L’opposizione mette in dubbio l’indipendenza della commissione e l’integrità del registro elettorale, gli osservatori internazionali hanno notato gravi irregolarità nelle elezioni in particolare in quelle legislative del 2013.

Il riconoscimento dello stato di rifugiato rappresenta l’ennesima vittoria in tema di diritti umani per lo Studio Legale Picciotto, che opera prevalentemente nel campo del diritto penale e del diritto dell’immigrazione.

