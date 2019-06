Il Ct Vela campione regionale, adesso la fase nazionale per il salto in B

La formazione di serie C femminile del Ct Vela Messina si è laureata campione regionale e ha guadagnato il pass per il tabellone nazionale che mette in palio il salto in serie B.

Nel concentramento a tre, svoltosi sui campi del Circolo peloritano, le ragazze del capitano Gino Visalli (Giulia Tedesco, Fabrizia Cambria, Giulia Sottile, Teresa Cambria, Giuliana D’Ambrogio, Chiara Santalco, Ginevra Abramo, Giorgia Bontempi e Celina Buhr) hanno avuto la meglio del Match Ball Mascalucia e del Tc Kalta Palermo.

Nella giornata di venerdì le messinesi hanno superato, con un perentorio 4 a 0, le etnee del Mascalucia che, poi, sabato, hanno sconfitto il Tc Kalta per 3 a 1.

Nell’ultimo match, fra il Ct Vela e il Tc Kalta, il risultato di parità 2-2 (vittorie, in singolare, per Giulia Tedesco e Fabrizia Cambria) ha consegnato il primo posto alle peloritane del presidente Antonio Barbera.

Martedì 11, a Roma, il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti.

