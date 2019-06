De Luca chiude Palazzo dei Leoni e si barrica all’interno

Un gesto clamoroso quello di occupare Palazzo dei Leoni: quasi un ossimoro istituzionale quello annunciato tramite comunicato stampa ufficiale. Ma si sa, con Cateno De Luca il corto circuito è sempre in agguato. La decisione è stata determinata dall’isufficienza dei fondi destinati alle ex Province siciliane: così il sindaco ha annunciato che si svolgerà stamane alle ore 11.30, nella Presidenza della Città Metropolitana di Messina, la conferenza stampa per dichiarare la chiusura di Palazzo dei Leoni e, contemporaneamente, barricarsi all’interno della sede istituzionale.

Le somme stanziate per le ex Province siciliane, per le quali è iniziato un braccio di ferro con il governatore Musumeci, sono ritenute insufficienti a salvare i nove Enti di area vasta dell’isola.

Ciò emerge dalla discussione, in atto in queste ore in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dove è stata prevista la somma di 140 milioni su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex Province siciliane.

Nel corso della conferenza stampa sarà fornito il testo in discussione a Roma.

