Premio della Società Italiana di Endocrinologia ad un giovane ricercatore dell’Università di Messina

In occasione del 40° Congresso della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), che si è svolto a Roma dal 29 maggio al 1° giugno, uno dei 2 premi destinati a ricercatori con meno di 40 anni di età è stato assegnato al Dott. Francesco Ferraù, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età evolutiva G. Barresi, per l’attività scientifica svolta in particolare nel campo della fisiopatologia ipotalamo-ipofisaria.

Il Dott. Ferraù fa parte del gruppo di ricercatori coordinati dal Prof. Salvatore Cannavò, Ordinario di Endocrinologia e responsabile dell’UOC di Endocrinologia dell’AOU Policlinico G. Martino, che in occasione dello stesso congresso è stato eletto Segretario Generale della SIE per il prossimo quadriennio, ulteriore riconoscimento alla Scuola fondata dal Prof. Francesco Trimarchi.

