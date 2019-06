Regione: Blutec; Musumeci sollecita Di Maio per tavolo di crisi

«Ieri, in seguito all’incontro avuto dai miei collaboratori con i rappresentanti dei lavoratori della Blutec ho scritto al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, per sollecitarlo, per la terza volta, a convocare il Tavolo di crisi al fine di trovare soluzioni per il rilancio occupazionale dell’ area, anche alla luce della ormai prossima scadenza della cassa integrazione. Mi auguro che nelle prossime ore il ministro Di Maio trovi il tempo per mantenere l’impegno assunto durante la sua visita a Termini Imerese e convochi il Tavolo di crisi entro questo mese».

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

