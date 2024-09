Caronte & Tourist: primo rifornimento con LNG per la nave Elio nello Stretto di Messina

Caronte & Tourist ha annunciato l’inizio delle operazioni preparatorie per il rifornimento con LNG (gas naturale liquefatto) della nave “Elio”, l’ammiraglia della flotta, presso il Molo Norimberga del porto di Messina. Questo evento rappresenta un passo significativo per il trasporto navale nello Stretto, in quanto segna il primo bunkeraggio di questo tipo nell’area.

Le operazioni inizieranno oggi lunedì 30 settembre, mentre il rifornimento vero e proprio avrà luogo venerdì 4 ottobre. Tappa importante per la “Elio”, che, varata nel 2018 come prima nave bi-fuel del Mediterraneo, è stata finora costretta a utilizzare gasolio a causa della mancanza di un deposito di LNG nei porti locali. L’amministratore delegato di Caronte & Tourist, Vincenzo Franza, ha sottolineato l’assurdità di questa situazione: “È paradossale essere stati fin qui obbligati a far viaggiare le nostre navi bi-fuel a gasolio a causa dell’assenza nei nostri porti di depositi di gas”.

Il problema principale è stato legato non solo alla mancanza di infrastrutture adeguate, ma anche agli alti costi logistici per far arrivare il gas via terra, rendendo l’uso del LNG impraticabile fino ad ora. Tuttavia, una recente flessione del prezzo di mercato del LNG ha consentito il primo bunkeraggio della nave Nerea ad aprile di quest’anno, seguito ora dalla “Elio”.

L’adozione del LNG come carburante riflette l’impegno di Caronte & Tourist a ridurre le emissioni e a contribuire a un trasporto marittimo più sostenibile. Il gas naturale liquefatto è considerato il combustibile fossile più pulito disponibile attualmente su larga scala, e il suo utilizzo per le navi bi-fuel rappresenta una strategia fondamentale per ridurre l’impatto ambientale delle operazioni marittime.

Le operazioni di bunkeraggio saranno coordinate dal team tecnico di Caronte & Tourist in collaborazione con le autorità competenti per garantire sicurezza e rispetto delle normative ambientali.

