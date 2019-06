Salesiani di Sicilia in festa, il nuovo superiore è il messinese Don Giovanni D’Andrea

Dopo l’elezione del messinese Fra Antonino Catalfamo alla guida dei Frati minori di Sicilia, eccone un altro alla guida della Famiglia Salesiana, Don Giovanni D’Andrea, nato a Messina 53anni fa.

A rendere noto che Don Giovanni è il nuovo Ispettore dei salesiani di Sicilia e Tunisia è stato il il decimo successore di Don Bosco don Ángel Fernández Artime, Rettor maggiore dei salesiani, insieme al Consiglio generale.

Don Giovanni che fino ad oggi ha ricoperto l’ufficio di vicario ispettoriale, a cui va un grande grazie per il servizio reso all’Ispettoria e ai giovani in questo ultimo anno, è cresciuto presso l’oratorio di Messina Valle, dove operano le Figlie di Maria Ausiliatrice.

Succede a don Giuseppe Ruta, che negli ultimi anni ha reso un servizio prezioso, a favore dei giovani, delle famiglie e di tutte le comunità educative e pastorali di Sicilia.

Don Giovanni D’Andrea, dopo gli studi superiori e l’esperienza nel mondo del lavoro, decide di entrare in noviziato il 08-09-1996, vive l’anno di preparazione alla prima professione a Lanuvio, professa a Roma il 08-09-1997. Vive gli studi filosofici a Roma San Tarcisio e frequenta i corsi dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Svolge il Tirocinio a San Gregorio di Catania dal 1999 al 2001.

Attende agli studi teologici presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, qui emette la professione perpetua il 12-10-2003, viene ordinato sacerdote per le mani di Mons. Giovanni Marra il 28-05-2005.

Da diacono e nel primo anno di sacerdozio vive l’esperienza di assistente dei post-novizi a Roma San Tarcisio e in quegli anni studia Scienze dell’Educazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Da sempre con i giovani e per i giovani la sua prima obbedienza, dopo gli anni della formazione, è stata quella di Incaricato d’Oratorio dell’opera di Palermo Santa Chiara, fino al 2009, anno in cui viene nominato direttore dell’Opera fino al 2012.

Dal 2012 viene inviato a svolgere ruoli nazionali presso la Comunità San Lorenzo di Roma.

È stato presidente della Federazione SCS-CNOS, delegato per le associazioni CGS-TGS, coordinatore nazionale per le parrocchie-oratorio, e per l’emarginazione e disagio. In questi anni di servizio al CNOS è stato nominato membro del Don Bosco International e componente supplente della Consulta Nazionale del Terzo Settore.

A lui e a tutta la famiglia Salesiana auguriamo buon cammino. (GM)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it