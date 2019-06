Solenni Festeggiamenti di S. Antonio a Messina

E’ in corso nella Basilica di S. Antonio la Solenne Novena del Santo più amato al mondo: S. Antonio di Padova. Tutti i giorni nel Santuario si stanno svolgendo numerose celebrazioni con comunità parrocchiali e sacerdoti.

Giovedì prossimo 13 giugno, Solennità liturgica di S. Antonio di Padova. Nella Basilica Antoniana di Messina, punto di riferimento per i devoti antoniani dell’Italia Meridionale, tutto è pronto per accogliere migliaia di pellegrini e fedeli che giungeranno da ogni angolo della Sicilia, della Calabria, e da altre località del Sud Italia per visitare la Basilica e rendere omaggio alla miracolosa statua di S. Antonio fatta realizzare e posta da S. Annibale nell’abside del suo Santuario. Giovedì 13 giugno le Sante Messe avranno inizio alle ore 7,00 e si susseguiranno ad ogni ora. La Basilica rimarrà aperta ininterrottamente dalle 6,30 sino alle 22; alle ore 19,00 la Santa Messa sarà celebrata da Sua Ecc.za Mons. Guglielmo Giombanco Vescovo della Diocesi di Patti.

Pronti diecimila panini benedetti che saranno distribuiti alle migliaia di devoti e pellegrini antoniani che giungeranno in città per sfilare dinanzi al “miracoloso S. Antonio di Messina”.

Davvero una straordinaria testimonianza di fede e devozione, che meraviglia sempre di più e ci riporta alla città di Padova luogo dove si trovano le spoglie mortali del Santo. Chi visiterà la Basilica per tutta la giornata del 13 giugno potrà ricevere l’Indulgenza Plenaria per i propri peccati secondo le disposizioni della Chiesa . Alle ore 18.30 sfilata della Banda Musicale di S. Stefano Medio.

Venerdì 14 giugno GIORNATA DEI BAMBINI, alle ore 18 S. Messa con consegna dello scapolare del Santo e atto di affidamento di tutti i bambini a S. Antonio. Alle ore 19,30 il Musical “Emmaus: intervista a Gesù”, nel Cortile Antoniano.

Sabato 15 giugno si svolgerà l’VIII edizione della Notte Bianca, la lunga notte di S. Antonio dove fede, musica, arte, cultura, esposizioni, mostre, sport e degustazioni animeranno la notte dalle ore 20 alle ore 2.

L’imponente Processione, con il CARRO TRIONFALE di S. Antonio e le sue Reliquie, sarà domenica 16 giugno alle ore 19.30. Processione che come ogni anno attirerà nel centro città migliaia di fedeli e devoti scalzi.

Infine il 23 giugno si chiuderanno i festeggiamenti alle ore 18 con la processione delle Reliquie del Santo e la reposizione delle stesse reliquie.

