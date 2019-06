Domanda ripescaggio A2 Costa d’Orlando Basket

La Costa d’Orlando Basket vuole l’A2. Il club del presidente Giuffrè nelle scorse ore ha ufficialmente avviato l’iter per la domanda di ripescaggio nel secondo campionato nazionale e pensa seriamente al grande salto.

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha infatti dato la conferma della disponibilità per le gare di campionato di A2 del “PalaFantozzi”, passaggio necessario per far partire la procedura della società biancorossa.

Una volta evase anche le altre pratiche burocratiche, bisognerà attendere il termine dei playoffs di tutti i campionati e le iscrizioni alla prossima stagione sportiva per “immaginare” una graduatoria delle società facenti richiesta di ripescaggio in A2.

Inoltre, resta da capire se e in quali orari la Costa d’Orlando Basket potrà usufruire del “PalaFantozzi” per i suoi allenamenti, condizione fondamentale per disputare un torneo di A2 di buon livello dato che sarebbe assolutamente impensabile giocare costantemente fuori casa per l’eventuale matricola paladina.

In ogni caso il primo passo è stato fatto.

Il percorso è lungo ma il sodalizio orlandino è come sempre pronto ad una nuova esaltante sfida.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it