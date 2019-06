Venerdì 14 Agata Bazzi presenterà il suo primo romanzo “La luce è là”

Venerdì 14 giugno alla Mondadori Bookstore – Libreria Ciofalo, Agata Bazzi presenterà il suo primo romanzo “La luce è là” (Mondadori, 2019). Insieme a lei a parlarne sarà la giornalista e scrittrice Eleonora Iannelli. Agata Bazzi è una discendente della famiglia Ahrens: questa storia è ispirata dal ritrovamento di un diario e dai racconti ascoltati da bambina. La famiglia Ahrens è protagonista di una stagione magnifica nella storia di Palermo: la “Palermo felicissima” del primo Novecento. Albert, il patriarca arrivato nel 1875 dalla Germania, diventa un entusiasta imprenditore di successo e sposa Johanna Benjamin, che sarà la madre dei suoi otto figli. Fra campagna e città fa costruire una superba villa sulla cui facciata spicca la scritta lik dör (“La luce è là”), e sono anni di prosperità, di successo, di unità. Poi arrivano il terremoto di Messina, la Prima guerra mondiale, la morte dei due figli maschi, e infine le leggi razziali che restituiscono gli Ahrens alla loro identità ebraica. Lo sfacelo economico conduce a un declino che non impedisce a Marta, Vera, Berta e Margherita di portare innanzi la “luce” dei valori che hanno sempre ispirato la famiglia: coraggio, dignità, rigore, speranza. Una saga famigliare maestosa. Una Palermo “tedesca”. Una città operosa e prospera che il tempo ha quasi cancellato. Un coro femminile che non si dimentica. Un bellissimo romanzo pieno di Storia e di amore AGATA BAZZI è nata a Palermo nel 1956 e ama definirsi “un architetto pubblico”. Ha vissuto a lungo a Milano. Tornata a Palermo si è dedicata alla sua città come tecnico ed è stata, per alcuni anni, assessore al territorio. Continua a lavorare nella pubblica amministrazione. ELEONORA IANNELLI, messinese, vive a Palermo. Giornalista professionista, ha pubblicato vari libri di memoria storica e mafia per adulti e bambini. Ama il mondo della scuola e si dedica con passione a progetti e laboratori.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it