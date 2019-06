E’ passato in commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera l’emendamento Sensi -Giachetti che prevede per Radio radicale un ulteriore finanziamento di 3 milioni per il 2019 che di fatto salva la radio dalla chiusura. A favore tutti i partiti, contrario il Movimento 5 Stelle.

Il testo è stato riformulato su proposta della Lega ma il governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, aveva dato parere contrario. A favore hanno votato la Lega e tutti gli altri partiti, no da M5.

Soddisfatto il deputato dem Roberto Giachetti. “Anche se con un contributo inferiore alle necessità – scrive su Twitter – abbiamo approvato un emendamento che stanzia 3 milioni per radio radicale nel 2019. Per ora la radio è salva. Adesso subito la gara”.

