Incidente sulla statale 113, coinvolti anche una donna e un bambino

Poco dopo l’uscita del centro abitato di Torrenova, sulla strada 113, nei pressi dello svincolo per San Marco D’Alunzio, questa mattina intorno alle 9,30 si è verificato un impatto frontale, si sono scontrati una Fiat Punto ed una Alfa Romeo.

A bordo della Fiat Punto c’era una donna di 40 anni ed un bambino, di San Marco D’Alunzio, mentre nell’altra auto c’era invece un uomo, 48 anni, di Santo Stefano di Camastra, ma pare che non abbia riportato gravi conseguenze. Ad avere la peggio è stata la donna, che trasferita in ambulanza al pronto soccorso ha riportato la rottura del femore.

Sul luogo del frontale per i rilievi del caso i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello ed i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese, insieme alla squadra di pronto intervento “Sos Strade”, per effettuare gli accertamenti sulla carreggiata in modo da capire la dinamica dell’incidente. (foto AMnotizie)

