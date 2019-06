DONARtE I nuovi progetti da realizzare per il Centro Clinico NeMO SUD

Il potenziamento dell’area fisioterapica e del servizio nurse coach. Sono questi gli obiettivi da raggiungere grazie alle donazioni che saranno raccolte nel corso della II edizione di DONARtE, il contenitore di eventi promosso da Fondazione Aurora Onlus a sostegno del Centro Clinico NeMO SUD. Un calendario di iniziative legate dal fil rouge dell’arte, per riscoprire il piacere della pittura, della musica e della danza, del teatro e del cinema e per sostenere le attività del Centro che offre assistenza alle persone con malattie neuromuscolari.

Il primo appuntamento previsto nel programma di DONARtE si terrà sabato 22 giugno. SOLIDARTE sarà una giornata all’insegna dell’arte, dello sport, del benessere e soprattutto della solidarietà. Un’occasione per stare insieme e riscoprire le nostre tradizioni e le nostre bellezze naturali. Cornici dell’evento, che gode del patrocinio gratuito dall’Azienda Foreste Demaniali e che avrà come madrina il direttore di Tempostretto Rosaria Brancato, il Colle San Rizzo e la “Casa di Cura Don Minico”.

Venerdì 5 luglio, invece, sarà la volta di “45 giri. Serata danzante luci e vinili”. Nell’ incantevole scenario del Giardino della Gazzetta del Sud, si avrà l’opportunità di rivivere l’affascinante atmosfera degli anni ’60.

Gli eventi di DONARtE proseguiranno sino a dicembre, con una tappa anche a Palermo.

L’obiettivo da raggiungere è la possibilità di realizzare due importanti progetti.

Il primo progetto, “Passo dopo passo”, nasce dalla necessità di intensificare un servizio, quello di fisioterapia, al fianco dei pazienti con distrofia muscolare. Una patologia che in Sicilia e Calabria ha un’incidenza molto alta (distrofia muscolare di Duchenne e Becker, soprattutto). Il Centro Clinico NeMO SUD, in poco più di 6 anni, ha preso in carico più di 3.500 pazienti. Se gli interventi assistenziali vengono organizzati in modo ottimale, la storia naturale di queste malattie può essere significativamente modificata. Tra questi interventi è previsto il più corretto approccio fisioterapico. Al Centro NeMO SUD, ogni persona in ricovero riceve quotidianamente trattamenti dedicati. Un’ampia palestra, dotata dei più moderni ausili ed attrezzature, è a disposizione dei pazienti ai quali vengono garantite almeno 3 ore di trattamento giornaliere. I fisioterapisti operano all’interno del team multidisciplinare in cui sono presenti fisiatra, neurologo, pneumologo, neuropsicologo, logopedista.

“Al tuo fianco” è invece il progetto che prevede il potenziamento del servizio nurse coach. Da quasi 2 anni è presente presso il Centro Clinico NeMO SUD una figura infermieristica dedicata alla presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie con lo scopo di creare un ponte tra casa e il centro specialistico. Il nurse coaching consiste nella fusione di competenze infermieristiche, di management e di coaching, ovvero un’attività di supporto per la persona ed i caregivers nell’individuare le risorse e le soluzioni migliori per sé. Il presupposto del modello prevede l’assoluta centralità del paziente che viene considerato il massimo esperto della sua condizione e permette una maggiore consapevolezza e compliance ai percorsi di cura. Il paziente trova nella nurse coach una figura di riferimento per organizzare il rientro a casa dopo il ricovero, con monitoraggio delle prescrizioni e possibilità, in caso di situazioni assistenziali complesse di essere accompagnato a casa.

Il Centro NeMO SUD ha sede presso il Policlinico “G.Martino” e ha aperto le sue porte ai pazienti con malattie neuromuscolari (quali SMA, SLA e distrofie muscolari) il 21 marzo del 2013. Ente gestore del Centro Clinico NeMO SUD è Fondazione Aurora Onlus. I suoi soci fondatori sono AISLA Onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Fondazione Telethon, Azienda Ospedaliera Policlinico “G. Martino” di Messina e Università degli Studi di Messina. Soci partecipanti di Fondazione Aurora Onlus sono Famiglie SMA e Fondazione Serena Onlus.

Per informazioni sul Centro e sulle sue attività è possibile seguire la pagina Facebook @NemoSud e @DONARtEperNeMOSUD, l’account Twitter @NemoSud o il sito internet www.centrocliniconemo.it

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it