Oggi presidio a Piazza Cairoli: “Le piazze sono fatte per le persone, non per le macchine” (video e foto)

Oggi 21 Giugno alle ore 18.30 un presidio di realtà politiche, associazioni e cittadini hanno fatto sentire la propria voce a Piazza Cairoli.

Dopo la richiesta fatta dal movimento Cambiamo Messina dal basso ai messinesi, una mobilitazione di cittadini ha portato avanti le loro ragioni in merito alla chiusura di Piazza Cairoli come isola pedonale.

La protesta è partita dopo un comunicato di Palazzo Zanca trasmesso lo scorso 14 Giugno. In quel comunicato si diceva che il sindaco Cateno De Luca e la Giunta comunale accoglievano l’istanza posta da un gruppo di commercianti. La richiesta di riaprire dal lunedì al venerdì mattina Piazza Cairoli al traffico. Una decisione difficile da prendere, che adesso è tutta nelle mani del consiglio comunale.

Quindi oggi pomeriggio alle 18.30 con lo slogan “La vita è più bella su un’isola”, sono scese in piazza realtà politiche, associazioni e cittadini per manifestare il disappunto verso l’amministrazione e nei confronti di una decisione “autoreferenziale e assurda, assunta per soddisfare qualche commerciante, ma in direzione totalmente avversa rispetto al volere della maggioranza dei cittadini di Messina, che vogliono poter continuare a passeggiare a Piazza Cairoli senza rischiare di essere investiti e senza respirare smog anche in questo spazio verde”[…].

La richiesta degli attivisti si basa sulla volontà chiara e profonda di mantenere incontaminata un’area che appartiene ai cittadini e non alle auto: “Chiediamo che venga soddisfatto il nostro bisogno di vivere gli spazi, senza preoccupazione e inquinamento, come avviene in tutte le città dell’Universo creato dove si va verso la pedonalizzazione delle aree, e non verso la “macchinizzazione delle stesse“.

Vediamo ora le reazioni di organizzatori e partecipanti al presidio di oggi in questo video:

Sì riaccende la polemica sull'isola pedonale: protesta a piazza Cairoli Publiée par MessinaOra.it sur Vendredi 21 juin 2019

