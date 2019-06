Capo Rasocolmo Summer Fest: il programma di un “piccolo” festival delle arti

Di “piccolo” ha solo il numero di spettatori che possono partecipare. Il che lo rende ancora più esclusivo. Torna in scena il Capo Rasocolmo summer fest, piccolo festival delle arti. Quest’anno diviso in cinque sezioni: Libri, Cinema, Musica, Teatro, Arte, coordinato da altrettanti direttori artistici; Daniela Bonanzinga per gli incontri letterari, Franco Cicero per il cinema, Tony Canto per la musica, Roberto Bonaventura per la rassegna teatrale “Promontorio Nord” e Mariateresa Zagone per la pittura.

Nel meraviglioso scenario della Tenuta Rasocolmo si susseguiranno gli incontri con gli artisti, scrittori, pittori, registi sempre accompagnati dai nostri vini e prodotti tipici. Un piccolo festival riservato ai pochi (solo 50 posti per evento) che vorranno conoscere e vedere, da vicino, le opere e gli artisti che hanno condiviso il nostro percorso culturale.

Capo Rasocolmo (il promontorio dove ha sede la location della rassegna) è un luogo magico, il punto più a Nord della Sicilia. Per tale motivo, da giugno a settembre, il “CAPO RASOCOLMO SUMMER FEST”, proporrà rassegne d’arte, incontri sulle discipline olistiche, presentazioni di libri con gli autori, incontri con attori e musicisti e tanto altro ancora, in collaborazione con giovani artisti ed appassionati.

Nel boschetto di pini della Tenuta o nel patio dell’antico casale ottocentesco alla luce del tramonto, si esibiscono i nostri artisti e professionisti recitando, cantando dal vivo senza l’aiuto di strumenti elettronici o semplicemente insegnando le loro discipline. Proprio come si faceva negli antichi teatri greci.

La magia del promontorio e la calda luce del faro di Capo Rasocolmo fanno da scenografia a questo piccolo e suggestivo Festival.

Cartellone 2019 (diviso per rassegna e per calendario)

Rassegna libri: direzione artistica Daniela Bonanzinga

UN LIBRO IN DEGUSTAZIONE

Un “giovane” scrittore, due brillanti scrittrici… tutti siciliani. Una serata intima tra autori e pubblico alla scoperta della loro scrittura, delle passioni, dei loro personaggi; in compagnia dei nostri vini e prodotti tipici nel magico scenario di Capo Rasocolmo.

28 giugno: FABIO MAZZEO presenta LA SOLITUDINE DEGLI AMANTI

special guest l’attore Luca Fiorino e il chitarrista Ernesto Scorza che lo accompagneranno.

6 luglio: BARBARA BELLOMO presenta IL PESO DELL’ORO

12 agosto: SIMONA LO IACONO presenta L’ALBATRO

Rassegna cinema: direzione artistica Franco Cicero

IL CINEMA IN CONFIDENZA…INCONTRA

La vita, la storia, le passioni e i film di tre grandi registi/attori messinesi. Si raccontano insieme a Franco Cicero, giornalista e critico cinematografico della Gazzetta del Sud. Nello splendido scenario della Tenuta Rasocolmo, in compagnia dei nostri vini e dei prodotti tipici, i nostri ospiti risponderanno alle domande del pubblico dando vita ad una serata “interattiva” anche con la proiezione dei loro migliori lavori ed inediti.

7 luglio: Francesco Calogero

31 luglio: Ninni Bruschetta

16 agosto: Francesco Cannavà

Rassegna musica: direzione artistica Tony Canto

QUELL’ARTISTA DEL MIO AMICO…

Non sarà un concerto, ma quasi, non un’intervista, di più. Tony Canto, affermato musicista e compositore messinese, ha invitato nella Tenuta Rasocolmo grandi artisti italiani che, davanti a un calice di vino e del buon cibo, si concederanno al nostro pubblico raccontando le loro storie, le canzoni, le scelte di una vita d’artista… Un appuntamento intimo, esclusivo, riservato a pochi; per conoscere, come mai, gli artisti e cenare insieme a loro… e poi la musica unplugged.

5 luglio: Mario Venuti

6 agosto: Tosca

Rassegna teatro: direzione artistica Roberto Bonaventura

PROMONTORIO NORD “IL TEATRO SUL MARE”

Torna, per il terzo anno consecutivo, la nostra rassegna teatrale. Con la preziosa Direzione Artistica di Roberto Bonaventura anche quest’anno l’atmosfera magica del tramonto di Capo Rasocolmo farà da cornice alle piece teatrali che ospiteremo, rigorosamente al tramonto sul mare… e poi, la cena-degustazione con i nostri vini.

13 agosto: Epica Fera di e con Gaspare Balsamo

altri spettacoli teatrali in via di definizione

Rassegna arte: direzione artistica Mariateresa Zagone

CALICI DI STELLE – CALL FOR ARTIST “THE ART OF WINES”

memorial Carmelo Bonanno

In occasione dell’evento nazionale “Calici di Stelle” organizzata dal Movimento Turismo del Vino dal 2 all’11 agosto 2019, la Tenuta Rasocolmo apre la CALL FOR ARTISTS “The art of wines”.

Una grande mostra pittorica dedicata al vino, in tutte le sue declinazioni. 15 artisti siciliani tra cui Simone Caliò (Messina), Daniela Balsamo (Palermo) ed Alice Valenti (Catania)., selezionati da Mariateresa Zagone (storica e critico d’arte), esporranno le loro opere nel casale della Tenuta Rasocolmo, dando vita, nella nostra città, alla prima Call For Artist dedicata al vino.

Vernissage il 2 agosto h. 19 ingresso gratuito

