Finanziato il recupero del litorale di Capo d’Orlando, nel Messinese. Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla guida della Struttura contro il dissesto idrogeologico, diretta da Maurizio Croce. E’ stata infatti pubblicata la gara da 330mila euro per il rifacimento del tratto di costa tirrenico gravemente deturpato dalle mareggiate dei mesi di maggio, giugno ed agosto dello scorso anno e da quelle, violentissime, del 23 e 24 febbraio scorsi. Eventi atmosferici che hanno causato il crollo di un tratto della sede pedonale e veicolare e la scomparsa dell’arenile, oltre ai danni alla condotta dello scarico per le acque piovane del centro abitato.

I lavori, che inizieranno ai primi di settembre, prevedono la realizzazione di due palificate lunghe trenta e venticinque metri. I tratti interessati sono quelli più vulnerabili da un punto di vista strutturale perché realizzati nel 1963: il primo sulla strada provinciale 47 ‘lungomare Andrea Doria’, il secondo vicino al borgo di San Gregorio.

Il progetto prevede anche il consolidamento del versante con la ricostruzione di muri di sostegno. Nel primo tratto, inoltre, per proteggere la palificata dall’azione erosiva costiera, verrà edificata una mantellata costituita da una scogliera radente in massi naturali per una lunghezza complessiva di sessanta metri.

