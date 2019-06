Le Macroregioni europee del Mediterraneo e l’area dello Stretto. Convegno alla Camera dei Deputati il 4 luglio

Il prossimo 4 luglio nella Capitale, nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (p.zza Campo Marzio, 42), dalle ore 9, si terrà il convegno “Le Macroregioni europee del Mediterraneo e l’area dello Stretto”.

Prosegue un percorso che coinvolge Associazioni, Sindaci ed oltre un centinaio di professionisti, di esperti e vuole essere occasione di approfondimento a più voci, con l’auspicio di poter contare in primo luogo sull’adesione dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle Città metropolitane, naturali protagonisti di un disegno di sviluppo dell’intero Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’Europa.

Il Mediterraneo, considerati i legami storici tra le popolazioni delle due sponde, rappresenta lo spazio ideale per realizzare nuove forme di governance che mettano insieme gli interessi comuni a più regioni attraverso azioni sinergiche: da luogo emblematico di conflitto tra civiltà, può diventare area della cooperazione economica e del dialogo.

“La Sicilia massimamente per storia, apertura alle diversità, capacità di metabolizzare l’ibridismo culturale si candida ad essere naturale centro di incontro, piattaforma logistica dove allocare servizi di interesse a disposizione delle diverse realtà. Si tratta adesso di promuovere azioni sinergiche da parte degli enti territoriali per favorire opportunità che i nuovi assetti geopolitici nel Mediterraneo possono offrire per dare alla centralità geografica una dimensione politica. Le Macroregioni rappresentano uno strumento idoneo ad agevolare la cooperazione transfrontaliera proiettata in un’ottica di maggiore coesione economica: dunque migliori relazioni tra regioni di confine per più efficaci garanzie di diritti e di iniziative di sviluppo congiunto che riannodino legami socio-culturali.”. Così il Prof. Cosimo Inferrera, presidente dell’AEM, Associazione Europea del Mediterraneo.

Il panel di partecipanti e relatori è formato da: Peppino Abbati, Segretario gen. AICCRE Puglia, già Consigliere Regionale Puglia; Giovanni Allegra, Sindaco di Raddusa; Milena Bertani, Esperta fondi Europei, AICCRE Lombardia; Fabio Brunetto, Presidente BeGov Sede Milano; Mario Primo Cavaleri, Giornalista e Scrittore; Mina Cappussi, Giornalista Presidente Associazione Un Mondo di Italiani; Simona Ciullo, Segretario Generale MFE Puglia; Michele Comparetto, Architetto Torino; Carmelo Cutuli, Presidente CONFASSOCIAZIONI Comunicazione; Antonino D’Asero, Presidente AICCRE Sicilia, già consigliere regionale; Francesco Finocchiaro, Ingegnere dei trasporti; Francesco Forte, Verde Italia; Giorgio Goggi, Prof. a.r. Urbanistica e problemi del traffico Politecnico di Milano; Rocco Giordano, Prof. Economia trasporti UniSa; Elisabetta Giudrinetti, Giornalista Direttore TSD Tv; Tiberio Graziani, Presidente Vision and global Trends; Cosimo Inferrera, Prof. ord. a.r. Anatomia Patologica UniMe, Socio emerito Accademia Peloritana, Presidente C-MMO A.E.M.; Maria Maccarrone, Architetto del paesaggio IUAV; Pierpaolo Maggiora, Architetto Torino; Michele Marino, Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento protezione civile; Carlo Melis, Segretario generale AICCRE Sardegna, già assessore di Quartu; Michele Minissale, Avvocato; Arianna Minoretti, Ingegnere capo, Dipartimento statale di ponti Amministrazione Pubblica dei Trasporti Norvegese; Aurelio Misiti, già Preside Facoltà Ingegneria Uni «La sapienza» Roma già v. Ministro MIT; Giovanni Mollica, Ingegnere; Sebastiano Montali, già Presidente della Regione Lazio già sottosegretario di Stato governi De Mita e Andreotti; Francesca Moraci, Prof. ord. Urbanistica Università di Reggio Calabria; Alfredo Lisi, già governatore Distretto Italia, Kiwanis International; Valerio Oliveto, Presidente Nazionale BeGov; Paolo Pantani, Dirigente a.r. Comune di Napoli; Annika Patregnani, Presidente biennale Habitat; Andrea Piraino, Prof. ord. Diritto Costituzionale UniPa; Gianni Pittella, Senatore Repubblica Italiana; Pippo Previti, già Presidente Consiglio Comunale Messina; Carlotta Previti, Assessore Comune Messina; Paolo Russo, Deputato Repubblica Italiana; Filippo Romeo, Ricercatore Vision and global Trends; Giovanni Saccà, Esperto CAFI; Gino Sciotto, Presidente FAPI; Marco Siclari, Senatore Repubblica Italiana; Enzo Siviero, Prof. ord. a.r. Tecnica delle Costruzioni IUAV Rettore Università eCampus; Antonio Troisi, Prof. Università di Foggia rs.; Luciano Valaguzza, Presidente AICCRE Lombardia; Giuseppe Valerio, Presidente AICCRE Puglia; Giuseppe Vermiglio, Prof. Ord. Diritto alla navigazione, CUST UniMe; Emilio Verrengia, Presidente AICCRE Calabria.

Il Convegno vede il coinvolgimento organizzativo di A.E.M. Associazione Europea del Mediterraneo, C-MMCO Comitato Macroregione Mediterranea Occidentale, A.E.C., Accademia Peloritana Università di Messina, AICCRE Calabria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Aitef, BeGov, Biennale Habitat, CAFI, Consorzio Pro Ofanto, FAPI, MFE Puglia, Un Mondo di Italiani, Verde Italia, Vision & Global Trends.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it