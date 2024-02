«Gianni Rodari: Favole al telefono» al Palacultura il 18 febbraio

Domenica 18 febbraio alle 18:00, nell’auditorium del Palacultura, si terrà il concerto

dal titolo «Gianni Rodari: Favole al telefono» con Geoff Westley (pianoforte), Peppe

Servillo (voce recitante) e il Laudamo Ensemble formato da Alida De Marco

(flauto), Carmelo Coglitore (clarinetto, sax), Maria Merlino (sax), Francesco Cifali

(corno), Giovanni Alibrandi (violino), Andrea Messina (contrabbasso) e Pierangelo

La Spada (percussioni). Musiche di Geoff Westley su testi delle Favole al telefono di

Gianni Rodari.

Favole al telefono è un viaggio nell’immaginario e nell’universo indimenticabile di

Gianni Rodari. Nato dall’incontro tra Peppe Servillo e Geoff Westley, vede il primo dar

voce e corpo al protagonista, il signor Bianchi, che ogni sera al telefono racconta le

favole alla figlia, mentre il secondo con le sue musiche originali indaga la fantasia

rodariana. Ogni brano ha un’introduzione musicale che diventa il sottofondo su cui si

sviluppa un nuovo racconto. Uno spettacolo semplice e sottile, concepito nel segno di

una pensosa leggerezza, per bambini di tutte le età. Torna per la seconda volta alla

Filarmonica Laudamo Geoff Westley, pianista, compositore e direttore d’orchestra

inglese. Arrangiatore e direttore della London Symphony Orchestra e della Royal

Philharmonic, direttore musicale dei Bee Gees, ha collaborato con Jerry Goldsmith,

Vangelis, Peter Gabriel, Phil Collins e molti altri e ha messo a servizio la sua cultura

musicale anche per Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Renato Zero,

Lucio Dalla e Fabrizio De Andrè. Cantante, attore, autore, sceneggiatore, artista

ecclettico e poliedrico, Peppe Servillo è noto al grande pubblico come cantante e

fondatore nel 1980 della Piccola Orchestra Avion Travel con cui nel 1998 partecipò al

Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Critica con la canzone Dormi e

sogna. Fondatore della Piccola Orchestra Casertana, alterna la produzione di progetti

musicali con il cinema, il teatro (a volte a fianco del celebre fratello Toni), la scrittura

di cortometraggi e di colonne sonore.

Il prossimo concerto targato Filarmonica Laudamo si terrà giovedì 22 febbraio con

Fryderyk Giorgianni e Roberta Vorzitelli in «Metamorfosi di una sonata», nell’ambito

della rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde.

