Lido di Mortelle: il ritorno del lido storico più conosciuto della città, aggiudicato dalla società Eluele

di Patrizia Barreca – Ebbene sì, dopo anni di incuria, vandalismo e abbandono, finalmente si riapre la speranza di un ritorno agli albori per il lido più famoso di Messina. E’ stata la società Eluele, che per un milione e mezzo di euro si è aggiudicata il mitico Lido di Mortelle, a sbilanciarsi sulla volontà di farlo diventare un bellissimo albergo a cinque stelle con tanto di Spa, cabine più grandi e naturalmente l’accesso alla piscina. Per i clienti del Lido sarà inoltre possibile godere le prelibatezze di un ristorante gourmet ed un risto-self.

Questo progetto riporta alla mente il vecchio lido di Mortelle che già negli sessanta e fino agli anni novanta, ha mantenuto la gloria e il primato in quanto a grandezza e servizi offerti. Come dimenticare la struttura ad “aragosta”, la splendida piscina, quella sabbia dorata e il bar sempre aperto. Generazioni di bambini e ragazzi cresciuti dentro quel lido, insieme ai genitori e agli amici. Insomma in una struttura nella quale non mancava proprio nulla per divertirsi e godersi delle giornate in totale relax.

Oggi il progetto ambizioso di cui parla Monica Fedele, titolare della società aggiudicatrice, è ancora solo sulla carta, in attesa che si completi l’iter burocratico e vengano sciolti tutti i nodi della concessione demaniale. “L‘idea è di riaprirlo la prossima estate, cominciando i lavori dalla spiaggia e dalla piscina per poi completare la struttura. Il prossimo passo sarà una conferenza dei servizi per capire quello che effettivamente si potrà fare in quell’area“.

Ci auguriamo dunque che la promessa sarà mantenuta e che avvenga davvero questo rilancio, sia per il turismo sia per tutti i messinesi che sognano di tornare a godersi l’estate al Lido di Mortelle.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it