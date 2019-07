Acr Messina, ingaggiato il difensore Francesco Forte

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Francesco Forte.

Nato a Pozzuoli (Na) il 13 novembre 1998, Forte è un imponente difensore centrale che nella passata stagione ha vestito la maglia della Fidelis Andria nel girone H di serie D. Con la squadra pugliese ha giocato 34 gare, di cui 33 in campionato e una in Coppa Italia, segnando anche 3 reti e chiudendo il torneo al sesto posto a quota 56 punti, con la seconda migliore difesa del girone (26 gol subiti).

Cresciuto nei settori giovanili di Avellino e Paganese, Forte è poi approdato al Pescara, con cui gioca per due stagioni e mezzo, andando anche in panchina in serie A nella gara Roma – Pescara del 27 novembre 2016 e collezionando 29 presenze nel campionato Primavera, per poi passare nel gennaio 2017 all’Atalanta, con cui non scende in campo in gare di campionato ma prende parte a due partite del Torneo di Viareggio. Nella stagione 2017/2018, invece, il giovane centrale campano ha esordito in prima squadra con la maglia della Casertana in serie C, giocando 5 partite (2 in campionato e 3 in Coppa Italia).

