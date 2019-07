Villaggio Aldisio: nuora viene alle mani con la suocera ottantenne. Intervengono i Carabinieri

E’ succeso a Villaggio Aldisio, suocera e nuora arrivano alle mani. sono intervenuti i Carabinieri

Le due donne, presumibilmente per motivi pregressi si sono affrontate in un violento corpo a corpo, la nuora non ha tenuto conto della veneranda età della madre dell’ex marito, che nonostante avesse 80 anni ha tenuto testa alla donna. La causa scatenante è da ricercare tuttavia nella separazione fra i coniugi, poiché la donna, secondo diverse testimonianze, era andata a raggiungere il marito che vive dalla mamma ottantenne per parlare delle procedure di divorzio.

La situazione sarebbe poi degenerata di lì a poco e lo scontro è avvenuto proprio davanti al figlio adolescente della coppia. Una violenta lite in famiglia, tra nuora e suocera per la quale sono dovuti intervenire i carabinieri, che a fatica sono riusciti a sedare gli animi. E’ dovuta intervenire anche l’ambulanza. La zuffa si è verificata in via 30 T, in una palazzina del popoloso rione a sud della città. Al centro della vicenda una storia d’amore finita. Sembra che la nuora fosse andata a trovare il marito che vive ora dalla madre perché sono in fase di divorzio per concordare alcune vicende legate proprio alla loro separazione, poi dalle parole, una violenta discussione, si sarebbe passati alle mani, tanto da prendersi a botte. Dissapori mai sopiti sfociate in rabbia. In casa, anche il marito e la sorella di lui con le due donne che si accusavano a vicenda su chi per prima aveva alzato le mani mentre già arrivavano i soccorsi per l’anziana che è anche malata. Per le due donne potrebbe scattare la denuncia, ad avere la peggio la suocera ottantenne.

