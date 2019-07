Messa in sicurezza della fontana di Orione: sopralluogo dell’assessore Minutoli

Sopralluogo oggi dell’assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli che ha incontrato i responsabili della ditta Fichera che si sta occupando degli interventi di messa in sicurezza della Fontana di Orione, concordati di concerto con il vicesindaco Salvatore Mondello con delega ai Beni Culturali ed Ambientali.

Le attività di ristrutturazione prenderanno il via dopo il Ferragosto messinese in modo che il monumento si presenti alla cittadinanza, durante il periodo festivo, libero da impalcature. Sono iniziati intanto i rilevamenti propedeutici all’avvio dei lavori e sono stati posizionati i sensori che rileveranno una serie di dati supportati dalle riprese effettuate con il drone, che saranno successivamente analizzati per ricostruire virtualmente la struttura della Fontana ed individuare gli interventi strutturali futuri.

