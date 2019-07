Luciano Fiorino nominato alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Il ministro grillino dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, ha nominato due componenti del Consiglio d’indirizzo della Fondazione lirica Teatro Massimo di Palermo. Sono lo storico della musica Daniele Ficola, riconfermato, e l’ex presidente dell’Ente Teatro di Messina Luciano Fiorino, che sostituisce Enrico Maccarone.

“Sono molto onorato – dichiara Fiorino – per la fiducia che il ministro ha scelto di riporre in me, per un incarico così delicato e prestigioso”.

Fiorino, già presidente del Teatro Vittorio Emanuele, ha tra i suoi obiettivi quello di “di attivare reti che possano creare positività anche a Messina”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it