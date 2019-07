Parcheggio incivile ritarda un funerale

Per quanto riguarda la celebrazioni di riti sacri come cresime, comunioni, battesimi e in maniera particolare per il matrimonio, si sa, non si è mai puntuali. Stavolta a ritardare è stato il defunto, ovviamente non per colpa sua.

È successo a Capo d’Orlando, presso la chiesa di Maria Santissima di Porto Salvo in Piazza Merendino, dove sotto la calura estiva, parenti e amici del defunto non sono riusciti ad entrare in chiesa perché la porta d’ingresso era bloccata da un Suv. Immediato l’intervento dei vigili urbani che purtroppo non sono riusciti a rintracciare l’incivile proprietario, necessario dunque l’intervento del carro attrezzi che ha permesso l’ingresso del defunto e di tutto il corteo funebre in chiesa per la celebrazione eucaristica.

Non è la prima volta che un parcheggio ad opera di incivili ostruisca il passaggio in un luogo pubblico o anche privato. Gli agenti della polizia locale, dopo il curioso e antipatico episodio, hanno anche elevato numerose contravvenzioni ai tanti veicoli parcheggiati proprio davanti alla chiesa come accade ogni santo giorno durante l’estate. (GM)

(Foto98.0)

