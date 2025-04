Messina proclama lutto cittadino per l’ultimo saluto a Sara Campanella

Il sindaco, Federico Basile, ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 7 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria tragicamente scomparsa il 2 aprile.

Le esequie si svolgeranno alle ore 11 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Misilmeri, in provincia di Palermo. In segno di cordoglio, tutte le manifestazioni pubbliche previste per quel giorno saranno sospese, le bandiere comunali esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio alle ore 11.

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di questo momento come occasione di riflessione collettiva contro ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne. L’Amministrazione comunale invita scuole, esercizi commerciali, enti pubblici e privati, nonché associazioni culturali, sportive e sociali ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, onorando la memoria di Sara con gesti di silenzio, rispetto e consapevolezza.

Parallelamente, emergono dettagli inquietanti sulla vicenda. Sara aveva più volte respinto le avances di Stefano Argentino, il suo assassino, inviando messaggi alle amiche in cui esprimeva chiaramente di non voler avere nulla a che fare con lui. La madre di Argentino, dopo l’omicidio, ha lasciato un biglietto in cui chiede perdono alla famiglia di Sara per l’atroce gesto del figlio.

