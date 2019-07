San Licandro: incivile “beccato” in flagrante mentre abbandona i rifiuti

A fare un’analisi dell’inciviltà che spesso è palese nelle nostre strade o quartieri è il Dott. Franco Laimo,Consigliere V Circoscrizione

“Come potete ammirare, sulla prestante strada della zona di San Licandro, non mancano divani, sedie, sanitari colorati , poltrone, vecchie tv, stendini porta biancheria e tanti altri piccoli strumenti casalinghi buttati lì ” senza poesia ” (come cantava Renato Zero).

Una cosa è certa, la civiltà è una dote che non tutti hanno, il nobile pensiero di opinare un minimo prima di procedere a tali gesti, dovrebbe essere alla portata di tutti….ma invece non lo è!

Mi raccomando, poi, lamentiamoci dei servizi di pulizia che non funzionano a Messina…reclamiamo…..mormoriamo….. deploriamo tutti e tutto….

Cercate di iniziare a praticare la semplice civiltà, siate più evoluti, corretti e garbati verso la vostra cara amata Messina, ricordandoci che la strada non è altro che casa nostra! “

Ebbene grazie alla preziosa collaborazione con alcuni cittadini qualche giorno fa un “Signore” è stato immortalato mentre “indisturbato” intorno le ore 17.00, gettava dal proprio furgone ogni qualsivoglia tipologia di rifiuti, scambiando l’area di San Licandro, fronte i campetti sportivi F24, per una libera discarica.

Grazie al senso civico di alcuni passanti, l’uomo (un cittadino straniero residente a Messina) è stato immediatamente identificato e multato.

Importante collaborazione dunque fra cittadini, Amministrazione Comunale e Polizia Metropolitana”.

Laimo infine esorta la collettività a vigilare ed aiutare i consiglieri, l’amministrazione e le autorità per individuare chi non ha cura della propria terra rendendola sporca e dimostrando di non aver amore per il decoro cittadino.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it