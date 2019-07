Sorpreso a rubare all’OVS: arrestato 59enne messinese

A finire in manette questa volta è un cinquantanovenne messinese, che nella tarda mattinata di sabato è stato arrestato dalle forze dell’ordine per furto aggravato. Pietro Ruggeri si trovava nell’esercizio commerciale OVS di Piazza Cairoli ed è stato immediatamente notato dalle volanti di pattuglia. Ruggeri, gia noto agli uffici di Polizia, si aggirava con fare sospetto nelle vicinanze del negozio, entrando e uscendo senza fare acquisti. Uscito infine dal negozio per l’ultima volta, teneva in mano un sacchetto di carta privo di marchio e si guardava attorno con aria circospetta.

Immediatamente, i poliziotti delle Volanti, hanno fermato l’uomo per visionare l’interno della busta, la quale conteneva sette profumi perfettamente confezionati dei quali mancava lo scontrino comprovante l’acquisto. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la merce era stata appena asportata dall’OVS.

Si è proceduto, poi, ad effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati altri quattro profumi della stessa marca, nonché diversi capi di abbigliamento con marchio OVS, alcuni dei quali ancora con il cartellino. Il 59enne, dunque, è stato denunciato in stato di libertà anche per il reato di ricettazione.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo.

