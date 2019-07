Disposte limitazioni viarie per lavori di scerbatura e raccolta rifiuti

Per consentire alla MessinaServizi Bene Comune interventi urgenti di scerbatura e di raccolta di rifiuti nelle aree a verde e nelle spiagge cittadine, sono state disposte limitazioni viarie.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta, dalle ore 6 alle 14, oggi, martedì 30, in via Lago Grande; sino a domani, mercoledì 31, sul lungolago di Ganzirri, lato Ortopedico, dal bar Fanalino all’ex rifornimento IP; domani, mercoledì 31, nelle vie Adolfo Romano e Alonzo Rodriguez; dall’1 al 3 agosto, nella Salita Granatari sino alla rotonda e dalla SS 114 alle palazzine IACP a Minissale; dal 5 al 7 agosto, nella Salita San Licandro e sul viale Regina Margherita; dalla ex Sanderson al centro abitato a Zafferia; e dall’1 al 7 agosto, in viale Papardo – capolinea bus a Sperone.

