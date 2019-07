La marcia Francescana dell Famiglie di Sicilia passa per Messina

di Fra Giuseppe Maggiore – Che i francescani siano un po’ folli si sapeva già, ieri abbiamo avuto ulteriore conferma. Sono arrivati ieri pomeriggio a Messina al Santuario di viale regina Margherita, dedicato alla Madonna di Lourdes, 126 marciatori provenienti da tutta la Sicilia, per poi proseguire verso Assisi. Ad accoglierli la Fraternità del Santuario, il Rettore Fra Domenico Di Liberto, i frati e i fratelli e le sorelle dell’Ofs.

Quaranta bambini di tutte le età, genitori e qualche nonno e nonna, che partendo da Santo Stefano di Quisquina presso l’eremo di Santa Rosalia, hanno fatto tappa a Palazzo Adriano dove hanno partecipato alla catechesi di Fra Vito D’Amato su Chiara Corbella, per poi continuare verso Bivona e infine raggiungere Messina.

Tutto iniziò nel 2011, quando Giovanni Mocciaro e la moglie Antonella assieme al piccolo Antonio si aggregarono con la la Marcia delle Famiglie della Toscana. Quella esperienza giovò per poi proporla ai Frati Minori di Sicilia che ben volentieri sposarono l’iniziativa. Sono ormai otto anni che le famiglie accompagnati dai figli si recano ad Assisi per il giorno del Perdono voluto fortemente da Francesco.

C’è un equipe della cucina, così come c’è l’equipe che si occupa dei bambini, capeggiata da Fra Francesco Fiorentino, accompagnato da dieci ragazzi che lo collaborano. E poi c’è il veterano delle marce francescane, Fra Salvatore Callari, con Fra Mari Marino, Fra Domenico Guglioso e Fra Pinuccio.

Ma i veri protagonisti sono i bambini che camminano insieme ai grandi percorrendo 5km a piedi e aprendo il corteo con lo stendardo.

Il veterano dei piccoli è Antonio che pur avendo 11 anni ha già 9 marcie sulle gambe.

Ma la marcia delle famiglie non è solo per il piccoli, c’è nonna Mariella che con i suoi 80 anni è la più grande del gruppo, il più piccolo è Francesco.

Dopo la celebrazione eucaristica celebrata da Fra Mario, la bellissima compagnia così come la definita un bambino, ha proseguito per Assisi per ricevere e incontrare la misericordia di Dio in quel luogo santo tanto amato da Francesco, Santa Maria delle Porziuncola per pregare per ognuno di noi… promessa dei bambini dell’ottava Marcia delle Famiglia di Sicilia.

