A due settimane da Ferragosto Padre D’Arrigo “lascia” la Vara Messinese: il suo sostituto sarà Antonello Angemi, parroco di Ganzirri

La notizia adesso è ufficiale: padre D’Arrigo non celebrerà più la Vara di Messina. Il sacerdote, dopo trent’anni, ha deciso di non occuparsi più dell’organizzazione della storica processione che ogni anno raccoglie per le strade più di centomila fedeli. L’arcivescovo Giovanni Accolla ha già nominato il sostituto. Si tratta di monsignor Antonello Angemi, parroco di Ganzirri.

Ricostruendo un pò la sua storia, Padre D’Arrigo, oltre ad essere uno dei veri e propri simboli della Vara per i Messinesi, è anche molto amato dalla sua comunità, quella dell’Annunziata. Il parroco infatti è entrato nel cuore di tutti grazie al suo affetto e al calore che ha dimostrato in tutti questi anni. Per chi lo ricorda infatti Padre D’Arrigo è parroco della comunità Maria SS.Annunziata dal 1965. Era il 4 agosto 1957 quando Vincenzo, ventisettenne, veniva ordinato sacerdote. Dopo alcuni anni da vice parroco prima a S. Pier Niceto e poi a S. Caterina V.M., il 10 ottobre 1965 riceve la nomina a parroco della comunità dell’ Annunziata. Nel 2005 un riconoscimento importante, Papa Benedetto XVI lo nomina Cappellano di Sua Santità e nel 2014 entra a far parte del Capitolo della Cattedrale come Canonico.

Padre D’Arrigo è amato e stimato anche per tutte le sue battaglie, portate avanti con le istituzioni: dallo smantellamento delle baracche del villaggio Matteotti, al ritrovamento dei corpi della famiglia Carità morta nell’alluvione del 27 settembre 1998, alle opere di misericordia verso coloro i quali si fermavano in fondo a quella piccola chiesa parrocchiale, sempre aperta in segno di costante accoglienza. E poi, per l’appunto, di Monsignor D’Arrigo i messinesi ricordano il vigore e il fervore del suo “Viva Maria” gridato ai piedi della Vara, della quale rimarrà sempre storico cappellano.

Ora si apre una nuova era, quella di Monsignor Antonello Angemi, che abbiamo intervistato proprio per sentire le prime impressioni sul nuovo ruolo che ricoprirà.

#Vara2019 padre Antonello Angemi è il nuovo Cappellano: le sue prime dichiarazioni Publiée par MessinaOra.it sur Jeudi 1 août 2019

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it