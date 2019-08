“Agosto in… Fiera a Messina 2019”, grande successo di pubblico. la fiera si conferma l’appuntamento dell’estate

L’edizione 2019 della manifestazione “Agosto in… Fiera a Messina” si conferma punto di riferimento non soltanto per la città ma anche per la provincia.

A sette giorni dall’apertura dei cancelli il quartiere fieristico ha accolto migliaia di visitatori riscuotendo apprezzamento per la scelta degli espositori, la gestione dello spazio e la presenza di spettacoli di qualità.

Ogni giorno dalle 18.00 alle 00.30 “Agosto in… Fiera a Messina” accoglie in un’ area perfettamente organizzata tutti quei cittadini che hanno voglia di trascorrere un momento diverso, di svago, di divertimento.

Grande affluenza agli spettacoli organizzati sul palco della fiera dalla Fratellone srl in collaborazione con il comune di Messina.

Ad aprire il 10 agosto gli Overdrive- Cover Band pop, ieri sera è toccato ai The Dubliners- U2 Tribute Band, stasera invece grande appuntamento con le selezioni provinciali di Una ragazza per il cinema. Appuntamento speciale per la vigilia di Ferragosto con un duo d’eccezione Shamballà. Si prosegue il 17 agosto con Nota Bene – Pino Daniele Tribute, il 18 agosto tornano Shamballà Duo, il 19 agosto Dream Music- Cover band pop.

La fiera e l’organizzazione sono pronti ad accogliere quanti vorranno trascorre anche la giornata di ferragosto all’interno del quartiere fieristico.

“ Siamo soddisfatti, ha affermato Claudio Prestopino, per come la città ha risposto. La presenza ogni sera di centinaia di persone dimostra che la fiera rappresenta ancora un momento importante di aggregazione. Un modo per riappropriarsi di uno spazio di straordinaria bellezza. La scelta quest’anno dell’amministrazione comunale di regolamentare l’ambulantato presente alla passeggiata a mare è inoltre, aggiunge Prestopino, una dimostrazione di attenzione verso la fiera. C’è la volontà di tutelare gli espositori all’interno del quartiere fieristico eliminando la situazione di approssimazione e illegalità che si creava all’esterno. Ancora una volta si dimostra che pubblico e privato possono collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune: valorizzare le nostre risorse. Ci aspetta adesso l’ultima settimana e siamo certi che “Agosto in… Fiera a Messina” saprà, nonostante tutto, conquistare i cittadini, perché andare in fiera rappresenta comunque una tradizione da rispettare.”

