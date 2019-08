Ganzirri, un arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

I Carabinieri della Stazione di Ganzirri hanno arrestato un uomo di 60 anni per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate.

A seguito della richiesta di aiuto di una donna, i Carabinieri si sono recati nel luogo dove si stava consumando il reato. Appena giunti sul posto i militari hanno trovato la donna, che nel frattempo si era sentita male a causa dell’aggressione subita, che veniva medicata da personale del 118.

Compresa la delicatezza e la pericolosità della situazione, i Carabinieri hanno fermato ed identificato l’aggressore che, quando sono sopraggiunti i militari, si trovava ancora nei pressi del luogo dove si era consumato il reato.

I militari intervenuti, grazie alle dichiarazioni della vittima, sono riusciti nell’immediatezza dei fatti a ricostruire l’intera vicenda vessatoria e per l’uomo sono scattate le manette. Al termine del giudizio di convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

La prontezza della risposta della Polizia Giudiziaria nei casi di vittime di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze di genere è conseguente alla specifica preparazione professionale e sensibilità degli operanti nell’affrontare tali reati, per i quali è altissima l’attenzione e la sensibilità della Procura della Repubblica di Messina che ha stabilito precise modalità operative per giungere, quanto più rapidamente possibile, a tutelare le vittime vulnerabili.

In tale contesto è però fondamentale la denuncia da parte delle vittime di tali reati così da consentire all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di poter prontamente intervenire a loro tutela.

Il cittadino potrà sempre trovare, nella Stazione Carabinieri più vicina, personale qualificato e preparato ad affrontare e risolvere tali delicate problematiche.

