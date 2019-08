Rissa in via Emila. La Polizia di Stato denuncia tre persone

Nel pomeriggio di sabato, i poliziotti della Squadra Volanti impegnati nel controllo del territorio, allertati da un automobilista, sono intervenuti in via Emila per una rissa in corso.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno trovato una decina di persone, appartenenti a due distinti nuclei familiari, due delle quali con evidenti ferite al volto. Si trattava di due uomini, uno di 40 e l’altro di 34 anni.

Dopo aver sedato gli animi, gli agenti hanno iniziato a ricostruire quanto fosse accaduto. Improvvisamente, però, una donna di 51 anni, suocera del quarantenne, noncurante della presenza dei poliziotti, ha colpito al volto la compagna del 34enne. La donna è stata tempestivamente bloccata ed allontanata, ma il suo gesto ha scatenato la reazione dei due uomini, che sono tornati alle mani.

Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a dividere i due che, insieme alla donna, sono stati portati negli uffici di polizia e denunciati per il reato di rissa aggravata.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il motivo scatenante della lite è una relazione sentimentale tra due giovani appartenenti ai due nuclei familiari coinvolti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it