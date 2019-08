Ondata di calore a Messina, l’allerta della protezione civile per le prossime 24 ore

La Protezione civile ha diramato un avviso per il rischio di ondate di calore e di incendi: a partire dalla scorsa mezzanotte e per tutta la giornata di oggi 23 agosto. Un preallarme che interessa tutta la Sicilia.

“Un’ampia saccatura sull’Europa centro-settentrionale innesca un sostenuto flusso di correnti in quota che dall’Atlantico procedono verso est-nord-est in

direzione della Russia; la propaggine più meridionale della predetta struttura vede una debole circolazione ciclonica in quota che tende ad interessare l’area

mediterranea ed anche la nostra Penisola. Ciò sarà causa, da oggi ed almeno fino al prossimo fine settimana, di instabilità, più spiccata durante il ciclo

diurno, sulle zone interne e montuose dell’Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali, comunque in un contesto di temperature in linea con le medie del

periodo”.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Per informazioni utili su come affrontare al meglio il rischio di ondate di calore è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

