Rally: il campionato siciliano slalom riparte da Altofonte

Dopo la breve pausa di mezz’agosto si torna a correre fra i birilli, in occasione del 3° Slalom di Altofonte, con l’organizzazione dell’Armanno Corse da subito molto efficiente. Presenti i migliori piloti di specialità che hanno brillato nella prima parte della stagione nella graduatoria assoluta di campionato e nelle classi.

In primo luogo gli alfieri della TM Racing, entrambi su Radical, il messinese Emanuele Schillace con la Rs 4 di 1600 c.c, lanciato verso il titolo forte delle 8 vittorie conseguite questo anno e il catanese di Giarre, Michele Puglisi con la versione Prosport 1600della Radical, già vincitore della precedente edizione. A contrastarli ci proverà il mazarese della Trapani Corse Girolamo Ingardia che nella graduatoria di campionato occupa il secondo posto avendo ottenuto a sua volta tre successi per altro con tre vetture diverse a Sciacca su Radical 1400 Sr 4, a Misilmeri con la Gloria B5 e a Sant’Angelo Muxaro proprio con la Ghipard di cui disporrà ad Altofonte. Sicuro protagonista della gara sarà il campione italiano in carica Giuseppe Castiglione, trapanese di Buseto Palazzolo, con la Radical 1600 Sr 4 sotto le insegne della Campobasso Corse.

Fra le altre monoposto in gara ci saranno nella stessa classe di Ingardia, la E2 SS 1150, Michele Poma questa volta anche lui su una Ghipard della Armanno Corse e Giuseppe Giametta (T.M Racing) con la Predator, in classe 1600 Antonino DI Matteo( T.M Racing) con la Gloria 8c EVO.

In veste di madrina della manifestazione a rappresentare le quote rosa ci sarà Vincenza Allotta con la sua rossa Fiat 126.

Per quanto riguarda le sfide nelle classi, tanti i protagonisti al via dello slalom di Altofonte : in gruppo Rs ci sarà con la Renault Clio, Lorenzo Bonavires leader della classe 2000, nella Rs Plus in 1600 Giuseppe Perniciaro con la Citroen Saxò e in 2000 Giovanni Muscanera, tutti piloti della Armanno Corse.

In gruppo N altri tre primi di classe, Marco Segreto in 1400 al volante della Peugeot 106 rally, Ignazio Bonavires in 1600 anche lui su Peugeot 106 rally e Mario Radici in classe 2000 sulla Renault Clio Williams.

Per il gruppo A difenderanno il primato Michele Russo con la Peugeot 106 Rally 1600 della Catania Corse e Jerry Mingoia con la Renault Clio Rs 2000 della FR Motorsport.

Fra le Bicilindriche si daranno battaglia con le Fiat 500 i primi due della graduatoria regionale di classe 700, Luigi Bono e Giovanni Greco.

In S1, nel ruolo di pilota oltre che di organizzatore ci sarà Andrea Armanno che guida la classe con la Fiat 126, in S4 parte da leader Salvatore Messina con la Peugeot 205 1.3 Rally, in S5 Davide Giorgianni con la Peugeot 106 e in S7 Piero Costantino con la Renault 5GT Turbo.

Francesco Monastra attuale capo classifica della E1 Ita classe 1400 sarà al via con la Fiat 500 SP, mentre in 2000 ci sarà Giuseppe Messina con la Renault Clio RS Cup

Il programma del 3° Slalom Altofonte-Rebuttone, il cui tracciato di 3,800 metri è ubicato sulla S.P 5 in direzione Piana degli Albanesi, prevede sabato 24 Agosto le verifiche tecnico e sportive a partire dalle ore 15.00. Le tre manche di gara in programma domenica 25 saranno precedute da un turno di ricognizione a partire dalle ore 8.00

Info e classifiche su tutti i campionati siciliani su www.acisportsicilia.it

