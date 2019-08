Cusmano confermato capitano del CUS Unime: “Sono impaziente di cominciare la nuova stagione”

Toccherà ancora una volta al mancino messinese Raffaele Cusmano rivestire il ruolo di capitano della squadra che disputerà il prossimo Campionato di A2 di pallanuoto maschile.

Nonostante le tante richieste ricevute il bomber classe ’95 ha deciso di sposare il progetto gialloblu anche per la prossima stagione e confermare il proprio contributo sia in fase realizzativa (per lui 33 le reti a conclusione della stagione 2018/2019) sia ricoprendo ancora una volta il ruolo di capitano della squadra della sua città, dando un forte segnale di appartenenza nei confronti del sodalizio universitario e del suo progetto di crescita.

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti per la conferma di Raffaele anche per la prossima stagione – queste le parole di Sergio Naccari – è un attaccante come pochi ce ne sono in categoria e questo per noi è molto importante. Merita la fascia di capitano per il contributo che ha dato a questa Società e rappresenta quella “messinesi” che secondo i nostri piani vogliamo integrare negli anni a venire nel contesto della squadra”.

“Sono impaziente di cominciare la nuova stagione – dichiara Raffaele Cusmano – Come ogni anno anche la nuova annata riserverà incognite e sorprese, quindi come sempre l’emozione è particolare. Tra gli obiettivi la salvezza sarà il traguardo da raggiungere il prima possibile cercando di evitare la pericolosa fase play-out. Rivolgo un ringraziamento particolare al CUS Unime ed all’allenatore per la fiducia che mi hanno rinnovato sia come giocatore ma anche come capitano, nonostante l’innesto di un giocare di esperienza internazionale come Antonio Vittorioso che, comunque, sarà l’esempio da seguire per tutti noi.

