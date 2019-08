Ospedale di Patti, il primo settembre sarà in servizio il nuovo Primario di Chirurgia

Domenica primo settembre all’Ospedale di Patti prenderà servizio il nuovo Primario di Chirurgia Generale Dr Fabio Crescenti, messinese, vincitore del concorso pubblico appositamente indetto; ad accoglierlo saranno il Direttore Medico di Presidio Dr Eugenio Ceratti, e il Dirigente Responsabile ff della Chirurgia Dr Vincenzo Lanza.

“Ho voluto dare personalmente il benvenuto nella nostra azienda – dice il direttore generale Paolo La Paglia – al Dr Crescenti, così come faccio con tutti i nuovi Direttori; il nuovo Primario proviene da un grande ospedale della Germania, è molto motivato ad operare nella sua provincia di origine e sono certo contribuirà ad aumentare l’attività chirurgica nella fascia tirrenica e nella zona nebroidea, a tutto vantaggio di una vasta fascia di popolazione dell’area metropolitana di Messina.”

Per la Chirurgia dell’Ospedale di Patti sono in arrivo nuovo attrezzature e strumentari chirurgici appositamente acquistati per ridurre le liste di attesa.

