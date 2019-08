San Fratello premia i suoi talenti, in una serata da “incorniciare”

Consegnati Attestati di Merito a pittori, poeti, scrittori, cantanti, musicisti, studenti, fotografi, sportivi e artisti di vario genere nella prima edizione dell’evento “San Fratello in Talento”, una manifestazione molto azzeccata promossa dall’Amministrazione Comunale, che punta a promuovere e valorizzare i talenti sanfratellani.

L’evento è stato presentato da Antonio Latteri, a sua volta un talento sanfratellano sbocciato negli ultimi anni, ormai conosciuto e apprezzato in gran parte dell’isola per la sua bravura e professionalità. Ad aprire la serata un video realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di San Fratello, guidati alla maestra e Assessore in carica Anna Calcò.

Durante la serata hanno recitato dei versi e sono stati premiati i poeti Antonino Scavone, Serafina Miraglia, Maria Teresa Mangione, Carmela Ricciardi, Giuseppe Mazzullo, Grazia Regalbuto, Nicoletta Mangione e Miriam Indiviglia. Riconoscimenti anche agli scrittori Pino Foti, Giuseppina Martines, Graziella Lo Vano e Benedetta Mondello.

Tra i pittori, che hanno esibito in piazza alcune delle loro opere, sono stati premiati Teresa Regalbuto, Nino Manasseri, Fortunata Adorno, Alfio Emanuele, Rosa Maria Regalbuto, Ciro Lo Cicero, Rosetta Marino, Salvatore Morello, Salvo Di Pietro, Betty Oddo, Salvatore Foti e Salvatore Gambitta.

In seguito alla proiezione di un video sul Palio di San Filadelfo è stato donato un Attestato di Merito al presidente del Palio Calogero Carcione.

Riconoscimenti anche per Carmelo e Filadelfio Lo Cicero per l’arte equestre e Benedetta Ziino per il teatro.

Per la sezione musica si sono esibiti e sono stati premiati il gruppo musicale 903, la Fanfara dei Giudei, il Corpo Bandistico San Benedetto il Moro, la Mandolino band, la giovanissima Serena Gambitta, Elena Salerno, Aurora Gambitta, Elisa Mondello e la liscio live band.

Per la sezione fotografia riconoscimenti per Delfio Bellitto e Pippo Maggiore. Nella sezione arte e mestieri sono state consegnate Onorificenze alla carriera ad Antonino Oriti (meccanico), Davide Pisciotta (calzolaio), Giuseppe Schepis (ebanista), Benedetto Montalto (scultura).

Premiati anche gli studenti meritevoli, che si sono diplomati con il massimo dei voti: Chiara Carrini, Teresa Pistone Pitillo, Anna Manasseri e Salvatore Morello.

Nella sezione scultura e arte sono stati premiati Alfio Caruso (scultura in pietra), Sebastiano Manera (scultura in ferro) e gli artigiani del ferro Versaci, Gambitta e Bellitto per la maestria nella costruzione dei “coltelli sanfratellani”.

Nella sezione sport è stata ricordata la splendida cavalcata dell’Asd San Fratello, rinata nel 2014 e subito protagonista con due memorabili promozioni. Sul palco riconoscimenti per Sara Caprino (presidente dal 2016 al 2018) e Ciro Di Bartolo (attuale presidente in carica). Inoltre, è stato consegnato un premio alla carriera sportiva a Filadelfio Calabrese.

Infine, un Attestato di Merito è stato consegnato all’Arciprete Salvatore Di Piazza, a fra Giuseppe Maggiore e Raffaella Nardone.

Tra i personaggi non presenti ma meritevoli di citazione per il loro costante impegno, sono stati menzionati Benedetto Di Pietro, Carmelo Faranda, Ciro Emanuele, Rosalia Ricciadi, Bettina Di Bartolo, Teresa Mammana, Alfio Foti e Gino Gentile.

In mezzo alla lunga serata di esibizioni e premiazioni, c’è stato il tempo anche per un breve intervento del sindaco Salvatore Sidoti Pinto e dell’assessore Anna Calcò, che oltre a ringraziare tutti gli organizzatori dell’evento, hanno ricordato come questo sia solo il primo di altri appuntamenti per ricordare altri talenti oggi non menzionati, ma altrettanto meritevoli di ricevere un encomio per il contributo dato all’arte e alla cultura sanfratellana.

