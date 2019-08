Grande successo per la 1a edizione del Milazzo Vini Jazz Festival

“Non abbiate paura del Jazz, campobellesi: il jazz vi appartiene. Nelle vene del jazz scorre sangue siciliano”. Ha esordito così Gabriel Guarneri, campobellese e musicista di spicco della scena jazz, facendo riferimento a quello che è universalmente riconosciuto come il fondatore del genere, Nick La Rocca. Figlio di due immigrati siciliani a New Orleans, Nick entrò nella storia della musica con la sua Original Dixieland Jazz Band, inventando questo genere musicale (“jass” all’epoca) che quindi, come ha ricordato Guarneri, appartiene ai siciliani, e in questa terra di Sicilia ritorna alle sue origini. Fatto confermato il 28 e 29 agosto scorsi, quando la piazza Aldo Moro ha ospitato ilMilazzo Vini Jazz Festival, riscuotendo un enorme successo di pubblico e candidandosi a diventare un appuntamento di spicco delle estati campobellesi, e non solo.