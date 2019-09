Cefalù: XIV Giornata nazionale per la Custodia del Creato, “Coltivare la biodiversità”

“Coltivare la biodiversità” sarà il tema conduttore della XIV Giornata nazionale per la Custodia del Creato, che quest’anno sarà ospitata dalla Diocesi di Cefalù dall’1 all’8 settembre 2019.

“I vescovi italiani hanno scelto di concentrare la riflessione di quest’anno sul tema della biodiversità, motivo per cui ho chiesto, nella fase preparatoria della Giornata, che esso fosse arricchito da un ulteriore approfondimento sugli aspetti che lo legano alle prospettive lavorative, soprattutto per i nostri giovani”. Così il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, parlando della Giornata nazionale per la Custodia del Creato. La diocesi che il presule guida ospiterà le iniziative previste per l’evento. “Credo che la nostra diocesi si presti pienamente quale luogo adatto a riflettere sui temi proposti, data la ricchezza di biodiversità del territorio che si estende dal mare alle vette più alte della catena montuosa delle Madonie; un cammino intrapreso per offrire piccoli segni di speranza ai giovani”, aggiunge il presule. A suo avviso, “natura, cultura e innovazione tecnologica devono oggi costituire un volano di crescita per i nostri territori, in modo particolare per quelle aree interne colpite dallo spopolamento”.

La 14esima edizione della Giornata nazionale per la Custodia del Creato, prevede a Cefalù una settimana di incontri, convegni e manifestazioni per riflettere, partendo dall’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco e dal messaggio dei vescovi italiani in occasione della Giornata, sul rapporto tra l’uomo e la creazione e sulla conoscenza della biodiversità come bene da coltivare e custodire.

L’appuntamento si inaugura domenica 1 settembre presso il Santuario Maria SS. di Gibilmanna e si concluderà domenica 8 settembre presso la Basilica Cattedrale di Cefalù con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante.

Quattro gli appuntamenti che porteranno all’evento di chiusura: il 31 agosto a Campofelice di Roccella “Nella notte… laudato si” contemplare il Creato con le parole di Papa Francesco, il 2 settembre a Gangi il Convegno “Il ruolo della Biodiversità nel processo di globalizzazione del settore agroalimentare”, il 4 settembre a Valledolmo il Convegno “Salute e benessere alimentari. Nuove e antiche colture nella dieta mediterranea” e la manifestazione “Valigie di Cartone” a Gibilmanna il 7 settembre.

Evento centrale della Giornata Nazionale il 6 e 7 settembre il XIV Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato dal titolo “Quante sono le tue opere Signore. Coltivare la biodiversità” dove si affronterà il rapporto tra ambiente, giovani e lavoro. Un’occasione per discutere della biodiversità e degli ecosistemi a rischio, della biodiversità come risorsa, della sensibilità giovanile e l’impegno per le tematiche ambientali con esperti del settore, imprenditori e giovani che porteranno la propria esperienza. Il Forum si articolerà in due giornate. Durante la prima giornata si parlerà della funzione vitale della biodiversità a partire dai suoi fondamenti biblici con un focus sulla preziosa biodiversità del territorio delle Madonie. La seconda giornata invece si focalizzerà sull’impegno e la sensibilità delle nuove generazioni sulle tematiche ambientaliste e sulla salvaguardia del creato, con una riflessione sul fenomeno “Greta Thunberg”, l’impegno nel mondo del volontariato e sulle opportunità dei cosiddetti “green jobs” come prospettiva lavorativa giovanile in campo ambientale, con testimonianze dirette dal territorio.

Il Forum consentirà ai giornalisti presenti, iscritti sulla piattaforma Sigef, l’acquisizione di crediti per la formazione professionale obbligatoria.

Domenica 8 settembre, prima della Santa Messa nella Basilica Cattedrale di Cefalù del Vescovo Giuseppe Marciante, è prevista la visita guidata alla Cattedrale di Cefalù e al Museo Diocesano.

