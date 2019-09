Lunedì 9 settembre, interventi di disinfestazione a San Saba

Con ordinanza sindacale contingibile e urgente è stato disposto un intervento di disinfestazione della strada e del litorale del tratto compreso tra la piazza ed il torrente Giudeo a San Saba.

Pertanto, lunedì 9, dalle ore 8.30 sino alle 10.30, i cittadini residenti nell’area interessata dovranno tenere chiusi gli infissi esterni per almeno un’ora dopo l’ultima azione di disinfestazione; confinare all’interno degli edifici, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici; non consumare ortaggi e verdure coltivate in aree limitrofe a quelle di intervento per 15 giorni dalla data del trattamento se non diversamente indicato nell’etichetta del prodotto; pedoni, animali e veicoli non potranno transitare nell’area interessata sia durante il trattamento che per almeno un’ora successiva; la zona sarà interdetta per le 24 ore successive agli interventi di sanificazione.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative comminate dalle Forze dell’ordine come previsto dalla normativa vigente.

