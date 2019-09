Ricordando Carlo Alberto Dalla Chiesa, sit in dei volontari dell’Ass. “Capitano Ultimo”

Si è tenuto questo primo pomeriggio davanti alla sede di Giurisprudenza il sit-in organizzato dall’associazione di volontari “Capitano Ultimo” di Messina, e patrocinato anche dall’Ugl, in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato il 3 settembre del 1982 dalla mafia e per cui è stato tenuto da ognuno un girasole, fiore preferito dal generale. A prendere parte, numerose autorità come il consigliere comunale e direttore del Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Dino Bramanti, Santi Lepro, il maresciallo Gaetano Ilacqua e, dopo essere stato invitato dall’associazione, l’attore Lorenzo Crespi, anche lui volontario dell’associazione. Mentre, non è potuto venire, sicuramente per impegni istituzionali, il sindaco Cateno De Luca.

“E’ stato un momento di forte intensità quello che abbiamo vissuto oggi davanti all’Università degli studi di Messina e per questo ringrazio chi è venuto e chi, grazie al suo intervento operativo e logistico ha permesso la realizzazione di questo primo evento, come la Digos e il comando della compagnia dei Carabinieri di Messina centro, coordinati da Angelo Sirni, sempre sensibile a alle iniziative a favore della legalità e della sicurezza”, dichiara Luciana Verdiglione, referente messinese dell’associazione promotrice della manifestazione.

“La partecipazione a questa manifestazione ha evidenziato che la Sicilia, e Messina, dicono no alla mafia e no all’oblio delle sue vittime, modello di vita e fonte di ispirazione per poter vivere ogni giorno nella legalità”, conclude la Verdiglione, menzionando anche lo slogan dell’associazione, esposto su un cartellone durante il sit-in: “Noi ci siamo e non dimentichiamo”. Sotto il manifesto, successivamente, sono stati adagiati i fiori come fosse la sua tomba. A prendere la parola, anche il professore Dino Bramanti, sottolineando come sia impossibile dimenticare chi ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, sacrificandosi per la causa.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it