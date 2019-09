Principio d’incendio a bordo di “Elio”: Genghi (C&T), “nulla di grave”

Paura per i passeggeri a bordo della nave Elio, la più nuova e moderna della flotta della Caronte & Tourist, dove stamani, intorno alle 8.40, si è verificato un principio d’incendio in sala macchine, mentre il traghetto era ormeggiato alla Rada San Francesco, in attesa di partire alla volta di Villa San Giovanni.

Una nube di fumo e vapore si è diretta verso l’alto, raggiungendo il ponte in cui si trovavano le auto e che ha destato preoccupazione per chi era a bordo. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno riportato la situazione sotto controllo.

“Si è trattato di un problemino a una valvola di soppressione della sala macchine. Niente di particolarmente grave”, ha spiegato il direttore generale della società di navigazione, Luigi Genghi alla Gazzetta del Sud.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it