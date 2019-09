Assolto in appello il sindaco Cateno De Luca per il sacco di Fiumedinisi. Video

Il sindaco di Messina Cateno De Luca è stato assolto in appello nel processo per il sacco di Fiumedinisi. Non scatta così la sospensione da sindaco d Messina.

La corte ha confermato la sentenza di primo grado, assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio e prescrizione per il reato di tentata concussione derubricato in induzione.

Nella foto il sindaco visibilmente commosso con la moglie.

