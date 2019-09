Gangi: dal 26 al 29 settembre rievocazione Medievale sulla vita di San Francesco

Fervono i preparativi per la X edizione di Vivere in Assisi 2019 “Cantico per l’uomo ovvero Francesco d’Assisi il Santo che svela il vero volto dell’uomo”.

La manifestazione è, oggi, unanimemente considerata come una delle più belle, a carattere medievale, di Sicilia e uno degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d’Italia, la gran mole di riconoscimenti nazionali e internazionali ne è, se mai ce ne fosse bisogno, testimonianza diretta e autorevole; quest’anno la manifestazione si fregia anche del patrocinio del comune di Assisi.

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre p.v., Gangi (PA) spalanca le sue porte divenendo fedele fotografia di un mondo medievale e proponendo allo spettatore un viaggio spirituale unico ed emozionante alla scoperta di Francesco e del suo messaggio ” I Sogni spalancano gli orizzonti…siate sognatori di speranza testimoni della Bellezza di Dio”.

I biglietti della manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale www.vivereinassisi.it

Non mancate..il viaggio è appena cominciato!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it