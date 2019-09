Test amichevole prestagionale per l’Irritec Capo d’Orlando in vista dell’esordio ufficiale

Terzo test amichevole prestagionale per l’Irritec Capo d’Orlando, che nella serata di mercoledì ha affrontato a Palermo il Green Basket, avversario nel prossimo torneo di Serie B Old Wild West Girone A, mettendo altra benzina nelle gambe in vista dell’esordio ufficiale.

Senza l’infortunato Riccio e con Spasojevic e Ferrarotto a mezzo servizio causa piccoli problemi accusati nel corso del match, i paladini hanno stretto i denti in particolare all’inizio.

Nei primi due quarti Palermo, grazie al contropiede e all’aggressività difensiva, ha messo in difficoltà la truppa di coach Condello che ha ben reagito nel terzo quarto, portando a casa il parziale per 16-20. Nell’ultimo quarto, spazio a tutti per testare i progressi fisico-atletici dopo il lavoro dei giorni scorsi.

Sabato alle 18:00 al “PalaValenti” nuova sfida ai biancoverdi per la squadra del presidente Giuffrè. Sarà l’ultima uscita interna prima dell’esordio ufficiale in campionato previsto per sabato 28 settembre.

Green Basket Palermo-Costa d’Orlando Basket 16-14; 28-21; 16-20; 22-12.

Costa d’Orlando Basket: Ferrarotto 6, Ciccarello 3, Perez 18, Teghini 9, Di Coste 11, Bolletta 8, Avanzini 11, Spasojevic 1, Crusca, Arto. Coach: Giuseppe Condello.

