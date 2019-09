Alle ore 12:20 circa si è verificato un principio di fumosità da un accoppiamento flangiato di una colonna dell’impianto LCF.

Pronto l’intervento del personale addetto, per cui in breve tempo la colonna è stata messa in sicurezza, con attivazione del sistema di torcia, ed il problema è rientrato

