20 settembre JUMA Map e Capitale rifugiato al Circolo ARCI Thomas Sankara

Il progetto “Capitale Rifugiato” promosso dall’Arci in collaborazione con Altra Qualità Presidenza del Consiglio con il fondo dell’otto per mille dell’IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2016, sostiene lo start up di imprese costituite da migranti titolari di protezione internazionale (TPI) e di forme di protezione umanitaria. Il progetto sarà attuato localmente dai comitati territoriali dell’Arci.

Si tratta di un percorso formativo finalizzato alla creazione di un business plain che verrà sottoposto ad una commissione che potrà finanziare a fondo perduto l’attività di impresa che poi verrà supportata nella fase di start-up.

Si invitano, inoltre, le realtà dell’accoglienza e dei servizi per i titolari di protezione a divulgare l’iniziativa e a prendere parte attiva nell’attività di inserimento nell’attività progettuale, gli enti istituzionali ( Comune, Camera di Commercio, …) a divulgare l’iniziativa e partecipare alla Commissione esaminatrice

Il progetto sarà presentato il 20 settembre alle ore 19:00 presso il Circolo Arci Thomas Sankara, in seno all’evento di JUMA Map, portale ed app per smart phone nazionale dedicato ai servizi per il diritto di asilo e rivolto all’inserimento anche delle realtà cittadine impegnate in questo campo.

