AAA cercasi vigili urbani: 46 i posti disponibili, ecco tutte le info

Scadrà alle ore 23.59 di lunedì 30 il termine per la presentazione, esclusivamente on line, delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore ad un anno, di 46 agenti di Polizia Municipale, categoria giuridica C – posizione economica C1, al Comune di Messina, per il biennio 2019-2020, di cui 28 unità per l’anno 2019 e 18 unità per l’anno 2020. Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., è prevista la riserva di 9 posti per i volontari delle FF.AA. Sono beneficiari della riserva tutti i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle FF.AA. congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché, quelli in servizio permanente, gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Saranno escluse quelle presentate prima o oltre il predetto termine. Non saranno prese in considerazione quindi le istanze inoltrate con modalità diverse da quella indicata nel bando.

Si precisa, pertanto, che non saranno ammesse domande inviate a mano, via raccomandata a/r, fax, né a mezzo posta elettronica né posta elettronica certificata. Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ente per le finalità di gestione del bando e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto. Il loro conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura. L’estratto del bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Sezione Bandi di Concorso ed anche sul sito web istituzionale del Comune di Messina, nella Home Page – sezione Avvisi – “Concorso Agenti di Polizia Municipale”

(link: www.comunemessina.gov.it/concorsoagentepoliziamunicipale); e nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – In Corso (link:https://trasparenza.comunemessina.gov.it/servizi.html).

Mercoledì 2 ottobre, alle ore 9, nella Sala Ovale a Palazzo Zanca, si svolgeranno, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.R. 12/91, le operazioni di sorteggio pubblico dei componenti e dei relativi supplenti, per le materie di area giuridico-amministrativa di 2° livello e di area vigilanza urbana di 2° livello, della Commissione giudicatrice del concorso.

L’avviso per la nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, sempre nella home page – sezione Avvisi – “Concorso Agenti di Polizia Municipale”

(link: www.comunemessina.gov.it/concorsoagentepoliziamunicipale); e nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – In Corso

(link:https://trasparenza.comunemessina.gov.it/servizi.html).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it